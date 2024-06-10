Бобровник Петр Прохорович
Место рождения
Дата рождения17.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1849
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | https://www.myheritage.com/research/collection-30301/ukraine-kyiv-orthodox-consistory-church-book-duplicates-1840-1845?lang=RU&ite... Показать все
Бракосочетание
02.11.1869
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бобровник Данило Петрович
Мать ребёнка: Бобровник (Михайленко) София Васильева
Смерть
Неизвестно