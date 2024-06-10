Бобровник Петр Прохорович 17.05.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник Петр Прохорович

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

17.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1849

Отец: Бобровник Прохор Максимов

Мать: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Малин, Житомирська область
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | https://www.myheritage.com/research/collection-30301/ukraine-kyiv-orthodox-consistory-church-book-duplicates-1840-1845?lang=RU&ite... Показать все
Бракосочетание
02.11.1869

Жена: Бобровник (Михайленко) София Васильева

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бобровник Данило Петрович

Мать ребёнка: Бобровник (Михайленко) София Васильева

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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