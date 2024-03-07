Швидкий Зинько Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Швидкой Григорий
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Швидкая София Иоанновна
Михаловка, Драбовского района, Черкасского уеза, Киевской губернии
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Швидкая София Иоанновна
Михаловка, Драбовского района, Черкасской области
Рождение ребёнка
13.06.1923
Сын: Швидкий Дмитрий Зинькович
Мать ребёнка: Швидкая София Иоанновна
Украинская ССР, Черкасская обл., Драбовский р-н, с. Михайловка
Смерть
1961