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Швидкий Зинько Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Швидкой Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Швидкий Иван Зинькович

Мать ребёнка: Швидкая София Иоанновна

Михаловка, Драбовского района, Черкасского уеза, Киевской губернии
Рождение ребёнка
1920

Сын: Швидкий Архип Зинькович

Мать ребёнка: Швидкая София Иоанновна

Михаловка, Драбовского района, Черкасской области
Рождение ребёнка
13.06.1923

Сын: Швидкий Дмитрий Зинькович

Мать ребёнка: Швидкая София Иоанновна

Украинская ССР, Черкасская обл., Драбовский р-н, с. Михайловка
Смерть
1961
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