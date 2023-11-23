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Георгий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1683 г.р.

Мать

1694 г.р.

Жена

1740 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1741

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Ксения Иванова

Георгий Иванович (1741 — ?) Родился 23 апреля 1741 года в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Ивана Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Агриппина Васильевна (1740-26.08.1795),... Показать все
Бракосочетание
23.01.1760

Жена: Агриппина Васильева

Смерть
Неизвестно

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