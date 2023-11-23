Георгий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Ксения Иванова
Георгий Иванович (1741 — ?) Родился 23 апреля 1741 года в семье дьячка села Инжевера Пошехонского уезда Ивана Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Агриппина Васильевна (1740-26.08.1795),... Показать все
Бракосочетание
23.01.1760
Жена: Агриппина Васильева
Смерть
Неизвестно