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Кириленко/Кириченко/ Юлиана

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Гребёнки, Київська область
Бракосочетание
До 1822

Муж: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Емельянович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кириленко / Кириченко / Иоанн Емельянович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич

Гребёнки, Київська область
Смерть
Неизвестно
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