Кириленко/Кириченко/ Юлиана
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Кириленко / Кириченко / Дионисий Емельянович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кириленко / Кириченко / Иоанн Емельянович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Емельян Игнатьевич
Смерть
Неизвестно