Колупаев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колупаев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Колупаева (Вотинцева) Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1963
Сын: Колупаев Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Колупаева (Вотинцева) Людмила Михайловна
Смерть
Неизвестно