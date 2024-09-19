Исакова Афанасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсакова Афанасия Васильевна

Исакова Афанасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Семён Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаков Семён Михайлович

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаков Семён Михайлович

Рождение ребёнка
13.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Кожва, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Смерть
После 1986
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

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