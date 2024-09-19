Исакова Афанасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаков Семён Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаков Семён Михайлович
Рождение ребёнка
13.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1986
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми