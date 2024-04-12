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Лазарь Алексеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

1746 г.р.

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Алексей Петров

Мать: Пелагея Ларионова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
1811
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Рождение ребёнка
1812

Сын: Филипп Лазарев

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Петр Лазарев

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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