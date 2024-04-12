Лазарь Алексеев
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Алексей Петров
Мать: Пелагея Ларионова
Место жительства
1811
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.51, оп.8, д.51 (Ревизские 1811) | Ревизские сказки Рузского уезда помещиков на "Л-Я" 1811 года
Рождение ребёнка
1812
Сын: Филипп Лазарев
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Петр Лазарев
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Упоминание
1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иванова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)