Разина Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разина Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Между 1835 и 1847

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1779 и 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
08.06.1821

Муж: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма

Ольгово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1822

Дочь: (Разина) Александра

Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма

Попадьино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Разин/Андреев Пётр Андреев/

Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Андреев Яков

Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Андреев Иван

Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма

Смерть
Между 1835 и 1847

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