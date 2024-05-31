Разина Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиМежду 1835 и 1847
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
08.06.1821
Ольгово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1822
Дочь: (Разина) Александра
Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма
Попадьино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Разин/Андреев Пётр Андреев/
Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Андреев Яков
Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Андреев Иван
Отец ребёнка: Колотилов / Разин / Андреев Козьма / Кузьма
Смерть
Между 1835 и 1847