Дойников Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Дойников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дойникова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Дойникова (Куклова) Мария Петровна
Бракосочетание
24.10.1879
Яков - крестьянский собственник, Мария - государственная крестьянка
Рождение ребёнка
01.12.1880
Сын: Дойников Николай
Мать ребёнка: Дойникова (Куклова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1882
Сын: Дойников Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Дойникова (Куклова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
15.07.1884
Сын: Дойников Владимир
Мать ребёнка: Дойникова (Куклова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
27.08.1885
Мать ребёнка: Дойникова (Куклова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Дойникова (Куклова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.02.1900
Дочь: Дойникова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Дойникова (Куклова) Мария Петровна
Смерть
Неизвестно