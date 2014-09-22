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Петухова Софья Алесеевна
Петухова Софья Алесеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.09.2014
Пол
Женский
Отец
Петухов Алексей Васильевич
1987 г.р.
Мать
Петухова- Гаранина Екатерина Олеговна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2014
Отец:
Петухов Алексей Васильевич
Мать:
Петухова- Гаранина Екатерина Олеговна
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