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Василий Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

(Покровский) Василий Сергеевич (1776 — ?) Родился в семье пономаря села Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Сергея Федоровича. Служил пономарем, дьячком в том же селе. В 1832 году уволен за шта... Показать все
Бракосочетание
1794

Жена: Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Аркадий Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ильинская Анна Сергеева

Мать ребёнка: Татьяна Сергеева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Татьяна Сергеева

Смерть
После 1832

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