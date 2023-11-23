Василий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
(Покровский) Василий Сергеевич (1776 — ?) Родился в семье пономаря села Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Сергея Федоровича. Служил пономарем, дьячком в том же селе. В 1832 году уволен за шта... Показать все
Бракосочетание
1794
Жена: Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Аркадий Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ильинская Анна Сергеева
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Татьяна Сергеева
Смерть
После 1832