Тишина (Темирязьева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишина (Темирязьева) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1801

Дата смерти

02.08.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Тишин Василий Григорьевич

Бракосочетание
1819

Муж: Тишин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.07.1822

Дочь: Леонтьева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Тишин Василий Григорьевич

Смерть
02.08.1855 ст.

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