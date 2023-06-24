Тишина (Темирязьева) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1801
Дата смерти02.08.1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тишин Василий Григорьевич
Бракосочетание
1819
Рождение ребёнка
19.07.1822
Дочь: Леонтьева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Тишин Василий Григорьевич
Смерть
02.08.1855 ст.