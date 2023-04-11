Дрондин Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1924
Дата смерти07.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобко Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобко Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
08.01.1951
Дочь: Потемкина Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Лобко Зоя Николаевна
Смерть
07.10.1983