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Дрондин Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1924

Дата смерти

07.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобко Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобко Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
08.01.1951

Дочь: Потемкина Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Лобко Зоя Николаевна

Смерть
07.10.1983

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