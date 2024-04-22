Вера (Воронцова) Целуева Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1985
Отец: Воронцова Сергей Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.2008
Дочь: Душаткина Виктория Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.10.2017
Дочь: Целуева Варвара Евгеньевна
Отец ребёнка: Целуев Евений Юрьевич
Бракосочетание
31.10.2022