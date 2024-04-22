Вера (Воронцова) Целуева Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера (Воронцова) Целуева Сергеевна

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Место рождения

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край

Дата рождения

09.01.1985

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1985

Отец: Воронцова Сергей Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.01.2008

Дочь: Душаткина Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.10.2017

Дочь: Целуева Варвара Евгеньевна

Отец ребёнка: Целуев Евений Юрьевич

Бракосочетание
31.10.2022

Муж: Целуев Евений Юрьевич

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