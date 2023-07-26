Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1902

Дата смерти

22.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Таратин Александр Клавдиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таратин Александр Клавдиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таратина Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Таратин Николай Александрович

Отец ребёнка: Таратин Александр Клавдиевич

Рождение ребёнка
22.08.1928

Сын: Таратин Клавдий Александрович

Отец ребёнка: Таратин Александр Клавдиевич

Смерть
22.12.1984

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