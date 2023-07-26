Таратина (Курбатова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1902
Дата смерти22.12.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Таратин Александр Клавдиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таратина Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Таратин Николай Александрович
Отец ребёнка: Таратин Александр Клавдиевич
Рождение ребёнка
22.08.1928
Сын: Таратин Клавдий Александрович
Отец ребёнка: Таратин Александр Клавдиевич
Смерть
22.12.1984