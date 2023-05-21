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Смирнов Александр Афанасьевич

Место рождения

Анисимово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.06.1919

Дата смерти

29.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1919

Отец: Смирнов Афанасий

Мать: не указана

Анисимово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна

Анисимово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1956

Сын: Смирнов Александр Александрович

Мать ребёнка: Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна

Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
29.01.1991
Шексна, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

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