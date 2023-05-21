Смирнов Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1919
Дата смерти29.01.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1919
Отец: Смирнов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1956
Сын: Смирнов Александр Александрович
Мать ребёнка: Смирнова (Великанова) Ангелина Ивановна
Смерть
29.01.1991