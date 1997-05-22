Ганин Александр Сергеевич 22.05.1997 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ганин Александр Сергеевич

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

22.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1997

Отец: Ганин Сергей Валерьевич

Мать: Ганина (Анохина) Юлия

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Военная служба
Неизвестно
Ракетные войска и артиллерия Российской Федерации.
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2015
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Бракосочетание
23.08.2019

Жена: Ганина Наталья Александровна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.01.2021

Дочь: Ганина Валерия Александровна

Мать ребёнка: Ганина Наталья Александровна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Участие в бою
С 2022
Участник Специальной Военной Операции.

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