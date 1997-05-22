Ганин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1997
Отец: Ганин Сергей Валерьевич
Мать: Ганина (Анохина) Юлия
Военная служба
Неизвестно
Ракетные войска и артиллерия Российской Федерации.
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2015
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Бракосочетание
23.08.2019
Рождение ребёнка
02.01.2021
Дочь: Ганина Валерия Александровна
Мать ребёнка: Ганина Наталья Александровна
Участие в бою
С 2022
Участник Специальной Военной Операции.