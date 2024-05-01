Иванов Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Валерий Петрович

Иванов Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Аликова) Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
05.06.1978

Сын: Иванов Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Иванова (Аликова) Ирина Викторовна

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