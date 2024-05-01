Иванов Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Аликова) Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
05.06.1978
Сын: Иванов Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Иванова (Аликова) Ирина Викторовна