Саврасов Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1940
Отец: Саврасов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1965
Дочь: Калинина (Саврасова) Лариса Юрьевна
Мать ребёнка: Саврасова (Трифонова) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1971
Дочь: Волгина (Саврасова) Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Саврасова (Трифонова) Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно