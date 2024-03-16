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Саврасов Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1940

Отец: Саврасов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саврасова (Трифонова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
10.06.1965

Дочь: Калинина (Саврасова) Лариса Юрьевна

Мать ребёнка: Саврасова (Трифонова) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1971

Дочь: Волгина (Саврасова) Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Саврасова (Трифонова) Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно

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