Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарецкий Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарецкая Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарецкий Иван Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарецкая Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарецкий Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарецкий Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зарецкий Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Лисковец (Зарецкая) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1928
Сын: Зарецкий Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович
Смерть
1968