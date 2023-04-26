Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарецкая (Не Известна) Ефросинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецкий Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарецкая Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецкий Иван Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарецкая Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецкий Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарецкий Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарецкий Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зарецкий Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Лисковец (Зарецкая) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.04.1928

Сын: Зарецкий Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Зарецкий Григорий Иванович

Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
1968
Новицковичи, Каменецкий район, Брестская область

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