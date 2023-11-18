Нюшкова (Кузнецова) Александра Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюшкова (Кузнецова) Александра Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1906

Дата смерти

22.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1925

Дочь: Гранкина Евгения Илларионовна

Отец ребёнка: Нюшков Илларион Родионович

Рождение ребёнка
01.04.1946

Дочь: Егорова Наталья Илларионовна

Отец ребёнка: Нюшков Илларион Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нюшков Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Нюшков Илларион Родионович

Смерть
22.05.1956
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