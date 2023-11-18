Нюшкова (Кузнецова) Александра Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1906
Дата смерти22.05.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1925
Дочь: Гранкина Евгения Илларионовна
Отец ребёнка: Нюшков Илларион Родионович
Рождение ребёнка
01.04.1946
Дочь: Егорова Наталья Илларионовна
Отец ребёнка: Нюшков Илларион Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нюшков Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Нюшков Илларион Родионович
Смерть
22.05.1956