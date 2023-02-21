Головко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головко Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головко Николай

Мать: Головко Ксения Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.01.1984

Дочь: Трефилова Катерина Владимировна

Мать ребёнка: Головко Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Головко Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Надежда

Смерть
Неизвестно
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