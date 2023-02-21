Головко Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Головко Николай
Рождение ребёнка
01.01.1984
Дочь: Трефилова Катерина Владимировна
Мать ребёнка: Головко Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Головко Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головко Надежда
Смерть
Неизвестно