Сумский Андрей Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сумский Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сумский Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1908

Дочь: (Сумская) Неизвестно Андреевна

Мать ребёнка: Сумская Елена

Тахтаброд, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сумский Устин Андреевич

Мать ребёнка: Сумская Елена

Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Тахтаброд, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область

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