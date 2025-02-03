Сумский Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сумский Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сумская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1908
Дочь: (Сумская) Неизвестно Андреевна
Мать ребёнка: Сумская Елена
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Сумская Елена
Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно