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Коротаев Семен Данилович

Место рождения

Туголуково

Дата рождения

01.02.1837

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1837

Отец: Коротаев Данил Иванович

Мать: Струкова Марфа Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колягина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
25.07.1859

Сын: Коротаев Поликарп Семенович

Мать ребёнка: Колягина Евдокия Васильевна

Смерть
1914
Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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