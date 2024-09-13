Коротаев Семен Данилович
Место рожденияТуголуково
Дата рождения01.02.1837
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1837
Отец: Коротаев Данил Иванович
Мать: Струкова Марфа Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1859
Сын: Коротаев Поликарп Семенович
Мать ребёнка: Колягина Евдокия Васильевна
Смерть
1914
Туголуково, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область