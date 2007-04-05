Пиунов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1939
Дата смерти05.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1962
Сын: Пиунов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Пиунова (Корчевная) Галина Петровна
Мяунджа, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
27.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пиунова (Корчевная) Галина Петровна
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
05.04.2007
Северка, город Екатеринбург, Свердловская область