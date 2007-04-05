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Пиунов Александр Николаевич

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Место рождения

Волыны, Староуткинск, Свердловская область

Дата рождения

14.08.1939

Дата смерти

05.04.2007

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1939

Отец: Пиунов Николай Герасимович

Мать: Пиунова (Симонова) Елена Леонтьевна

Волыны, Староуткинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиунова (Корчевная) Галина Петровна

Рождение ребёнка
19.10.1962

Сын: Пиунов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Пиунова (Корчевная) Галина Петровна

Мяунджа, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
27.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пиунова (Корчевная) Галина Петровна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
05.04.2007
Северка, город Екатеринбург, Свердловская область

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