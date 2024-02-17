Долгова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1980

Отец: Долгов Александр Петрович

Мать: Трусова Людмила Григорьевна

Рождение ребёнка
24.11.2005

Сын: Петров Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Петров Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
14.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Сергей Валерьевич

Рождение ребёнка
17.01.2021

Дочь: Петрова Мелания Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Валерьевич

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