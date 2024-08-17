Нигаматуллин Хасан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хасанова) Марьям
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Мухаметхафиз
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Хасанов Сиражетдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Хасанов Шарафетдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Хасанова) Хадища
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Хасанов Садретдин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
деревня Карагайкуль, Россия