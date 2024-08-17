Нигаматуллин Хасан 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нигаматуллин Хасан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Не указана

Дети

1867 г.р.
1870 г.р.
1878 г.р.
1881 г.р.
Скрыто настройками приватности
1888 г.р.

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Яркинова (Фаткуллина) Халида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хасанова) Марьям

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Мухаметхафиз

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Хасанов Сиражетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Хасанов Шарафетдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Хасанова) Хадища

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Хасанов Мухаметситдик

Мать ребёнка: не указана

Карагайкуль, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Хасанов Садретдин

Мать ребёнка: не указана

Карагайкуль, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
деревня Карагайкуль, Россия

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