Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сумкин Андрей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Сумкина) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Сумкин Андрей Филиппович

Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.12.1883

Дочь: (Сумкина) Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Сумкин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
04.08.1886

Дочь: (Сумкина) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Сумкин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
04.09.1888

Сын: Сумкин Семён Андреевич

Отец ребёнка: Сумкин Андрей Филиппович

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