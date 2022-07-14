Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сумкин Андрей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Сумкина) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Сумкин Андрей Филиппович
Курмойла, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.12.1883
Дочь: (Сумкина) Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Сумкин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
04.08.1886
Дочь: (Сумкина) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Сумкин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
04.09.1888
Отец ребёнка: Сумкин Андрей Филиппович