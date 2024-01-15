Телелюева (Папулина) Таисия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1897
Рождение ребёнка
05.08.1921
Рождение ребёнка
15.07.1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
19.06.1933
Рождение ребёнка
14.09.1937
Рождение ребёнка
1940
Смерть
Неизвестно