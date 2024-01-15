Телелюева (Папулина) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Папулина) Таисия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1897

Отец: Папулин Андрей Архипович

Мать: Папулина Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
05.08.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
15.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
19.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
14.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно

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