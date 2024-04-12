(Удод) Дарья Иоанновна
Место рождения
Дата рождения22.03.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1906
Отец: Удод Иоанн Иоаннович
Мать: Удод Анна Амбросиева
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г.,ГАЗО , Ф - Р5593-3-778
Крещение
22.03.1906
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г., ГАЗО,Ф - Р5593-3-778 | Godparents:Вербовские крестьяне : Петр Данилович Яцук и жена Тимофея Ищенка - Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно