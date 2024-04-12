(Удод) Дарья Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Дарья Иоанновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

22.03.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1906

Отец: Удод Иоанн Иоаннович

Мать: Удод Анна Амбросиева

Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г.,ГАЗО , Ф - Р5593-3-778
Крещение
22.03.1906
Рождественская церковь с.Вербового,м/к 1906г., ГАЗО,Ф - Р5593-3-778 | Godparents:Вербовские крестьяне : Петр Данилович Яцук и жена Тимофея Ищенка - Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно
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