Хусаинов Табрис Салихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Табрис Салихович

Место рождения

д.Карадуван Балтасинский р-н Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Жена

1947 г.р.
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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Салих

Мать: Хусаинова Зайнаб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова (Ибрагимова) Алсу Мубараковна

Рождение ребёнка
11.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Ибрагимова) Алсу Мубараковна

Рождение ребёнка
24.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Ибрагимова) Алсу Мубараковна

Рождение ребёнка
01.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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