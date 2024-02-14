Хусаинов Табрис Салихович
Место рожденияд.Карадуван Балтасинский р-н Татарстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Салих
Мать: Хусаинова Зайнаб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова (Ибрагимова) Алсу Мубараковна
Рождение ребёнка
24.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова (Ибрагимова) Алсу Мубараковна
Рождение ребёнка
01.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно