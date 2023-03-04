Вшивцева Марья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Вшивцева) Евдокия Понкратова
Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Вшивцев Ярофей Понкратович
Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Анна Понкратова
Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Вшивцева) Агафея Понкратова
Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Вшивцева) Агафия Понкратова
Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Вшивцева) Соломония Понкратова
Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Вшивцев Макар Понкратович
Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Вшивцева) Неонила Понкратова
Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович
Смерть
1795