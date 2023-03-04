Вшивцева Марья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева Марья Андреева

Вшивцева Марья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Понкрат Ионович

Место жительства
Неизвестно
Конопли, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Вшивцева) Евдокия Понкратова

Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Вшивцев Ярофей Понкратович

Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Вшивцева (Вшивцева) Анна Понкратова

Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Вшивцева) Агафея Понкратова

Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Вшивцева) Агафия Понкратова

Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Вшивцева) Соломония Понкратова

Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вшивцев Ефим Понкратович

Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Вшивцев Макар Понкратович

Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Вшивцева) Неонила Понкратова

Отец ребёнка: Вшивцев Понкрат Ионович

Смерть
1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.