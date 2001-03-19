Костева (Граховская) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1925
Дата смерти19.03.2001
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1925
Отец: Граховский Александр
Рождение ребёнка
30.07.1946
Дочь: Бударина Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Костев Андрей Адамович
Место жительства
Неизвестно
Гречухи, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
19.03.2001
Похороны
Неизвестно
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область