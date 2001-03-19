Костева (Граховская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костева (Граховская) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1925

Дата смерти

19.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1925

Отец: Граховский Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1946

Дочь: Бударина Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Костев Андрей Адамович

Место жительства
Неизвестно
Гречухи, Жлобинский район, Гомельская область
Смерть
19.03.2001
Похороны
Неизвестно
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
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