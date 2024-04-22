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Серебряков Иван Прокопьевич

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Место рождения

Ташаир, Каргалинская волость, Тарский уезд

Дата рождения

1937

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Серебряков Прокопий Васильевич

Мать: Серебрякова Соклетинья Дмитриевна

Ташаир, Каргалинская волость, Тарский уезд
Образование
С 01.09.1945 по 31.05.1949
Боково, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
1-4 классы.
Образование
С 01.09.1949 по 31.05.1952
Каргалы, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
5-7 классы.
Образование
С 01.09.1952 по 30.06.1955
Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
8-10 классы.
Образование
С 01.09.1955 по 30.06.1960
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Пединститут, физико-математический факультет.
Бракосочетание
15.05.1966

Жена: Серебрякова Вера Николаевна

Поддубровное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебрякова Вера Николаевна

Поддубровное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебрякова Вера Николаевна

Боково, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебрякова Вера Николаевна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Боково, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
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