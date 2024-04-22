Серебряков Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Образование
С 01.09.1945 по 31.05.1949
1-4 классы.
Образование
С 01.09.1949 по 31.05.1952
Каргалы, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
5-7 классы.
Образование
С 01.09.1952 по 30.06.1955
8-10 классы.
Образование
С 01.09.1955 по 30.06.1960
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Пединститут, физико-математический факультет.
Бракосочетание
15.05.1966
Рождение ребёнка
15.12.1966
Рождение ребёнка
15.04.1970
Рождение ребёнка
31.05.1975
Место жительства
Неизвестно