Петр Лезжов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Пушкарская, Каширский уезд, Тульская губерния
Тульская губерния, Каширский уезд, Ямско-Слободская волость, Пушкарская слобода.
Смерть
Неизвестно