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Петр Лезжов

Место рождения

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лезжов Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Пушкарская, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лезжов Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Пушкарская, Каширский уезд, Тульская губерния
Тульская губерния, Каширский уезд, Ямско-Слободская волость, Пушкарская слобода.
Смерть
Неизвестно

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