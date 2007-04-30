(Живаева) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Живаева) Елена Федоровна

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.06.1945

Дата смерти

30.04.2007

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1945

Отец: Живаев Федор Семенович

Мать: Живаева Анна Матвеевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиблев Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиблев Иван Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиблев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиблев Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.04.2007
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
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