(Живаева) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения28.06.1945
Дата смерти30.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1945
Отец: Живаев Федор Семенович
Мать: Живаева Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
08.10.1968
Рождение ребёнка
27.08.1973
Рождение ребёнка
24.07.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шиблев Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.04.2007