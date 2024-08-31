Лазарева (Стрелина) Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1910
Дата смерти13.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1932
Сын: Лазарев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
25.03.1938
Сын: Лазарев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лазарев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
29.10.1943
Сын: Лазарев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.1947
Дочь: Лазарева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
31.03.1952
Дочь: Лазарева Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич
Смерть
13.10.1993