Лазарева (Стрелина) Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Стрелина) Прасковья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1910

Дата смерти

13.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1910

Отец: Стрелин Ефим Васильевич

Мать: Стрелина (Андриевская) Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
09.08.1932

Сын: Лазарев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1938

Сын: Лазарев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич

Савинка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Лазарев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
29.10.1943

Сын: Лазарев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич

Палласовка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.03.1947

Дочь: Лазарева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич

Палласовка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.03.1952

Дочь: Лазарева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Лазарев Алексей Николаевич

Палласовка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
13.10.1993
Савинка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область

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