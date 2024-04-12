Лунев/Дыдаев Петр Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Петр Архипов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Лунев/дыдаев Архип Анисимов

Мать: Лунева Агриппина Парфенова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Василиса Петрова

Мать ребёнка: Лунева Устиния Потапова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 12.04.1834

Сын: Лунев Захар Петров

Мать ребёнка: Лунева Устиния Потапова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Устиния Потапова

Смерть
1841
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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