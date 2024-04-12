Лунев/Дыдаев Петр Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Василиса Петрова
Мать ребёнка: Лунева Устиния Потапова
Рождение ребёнка
Около 12.04.1834
Сын: Лунев Захар Петров
Мать ребёнка: Лунева Устиния Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Устиния Потапова
Смерть
1841
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино