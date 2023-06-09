Старосветская (Калинина) Галина Кимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старосветская (Калинина) Галина Кимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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