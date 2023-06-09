Старосветская (Калинина) Галина Кимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности