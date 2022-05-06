Гурина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1910
Дочь: (Гурина) Васса Михайловна
Отец ребёнка: Гурин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
12.03.1914
Дочь: (Гурина) Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Гурин Михаил Семёнович
Смерть
Неизвестно