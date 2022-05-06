Гурина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурина Евдокия Ивановна

Гурина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: (Гурина) Васса Михайловна

Отец ребёнка: Гурин Михаил Семёнович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1914

Дочь: (Гурина) Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Гурин Михаил Семёнович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.