Веришко Станислав Казимирович
Место рожденияОгородники, Берестовицкий Район, Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веришко Казимир
Мать: Веришко Антонина
Огородники, Берестовицкий Район, Беларусь
Рождение ребёнка
30.05.1942
Сын: Веришко Мечислав Станиславович
Мать ребёнка: Веришко Моника Викентьевна
Огородники, Берестовицкий Район, Беларусь
Смерть
30.05.1992
Похороны
Неизвестно
Индура, Гродненский район, Гродненская область