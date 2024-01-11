Веришко Станислав Казимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веришко Станислав Казимирович

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Место рождения

Огородники, Берестовицкий Район, Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веришко Казимир

Мать: Веришко Антонина

Огородники, Берестовицкий Район, Беларусь
Рождение ребёнка
30.05.1942

Сын: Веришко Мечислав Станиславович

Мать ребёнка: Веришко Моника Викентьевна

Огородники, Берестовицкий Район, Беларусь
Смерть
30.05.1992
Похороны
Неизвестно
Индура, Гродненский район, Гродненская область
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