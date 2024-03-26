Белозеров Василий Абросимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1861
Мать ребёнка: Белозерова (--) Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
28.01.1863
Сын: Белозеров Порфирий Васильеич
Мать ребёнка: Белозерова (--) Александра Матвеевна
Смерть
Неизвестно