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Белозеров Василий Абросимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова (--) Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
09.06.1861

Сын: Белозеров Петр Васильеич

Мать ребёнка: Белозерова (--) Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
28.01.1863

Сын: Белозеров Порфирий Васильеич

Мать ребёнка: Белозерова (--) Александра Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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