Иоиль Ивоил Ивоил/Иоиль/Иавль/Ивойло Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоиль Ивоил Ивоил/Иоиль/Иавль/Ивойло Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Троицкий Семен Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Параскева Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Расколоучитель
Рождение ребёнка
1892

Сын: Троицкий Харитон Ивойлович

Мать ребёнка: Троицкая Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно

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