Иоиль Ивоил Ивоил/Иоиль/Иавль/Ивойло Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Троицкий Семен Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Расколоучитель
Рождение ребёнка
1892
Сын: Троицкий Харитон Ивойлович
Мать ребёнка: Троицкая Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно