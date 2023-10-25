Ведерникова (Зворыгина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Зворыгина) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ведерников Николай Александрович

Отец ребёнка: Ведерников Александр Карпович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чуланова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ведерников Александр Карпович

Рождение ребёнка
18.04.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведерников Александр Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Александр Карпович

Смерть
1931
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
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