Ведерникова (Зворыгина) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ведерников Николай Александрович
Отец ребёнка: Ведерников Александр Карпович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Чуланова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ведерников Александр Карпович
Рождение ребёнка
18.04.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ведерников Александр Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область