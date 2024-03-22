Дворянкина (Баженова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.07.1906
Дата смерти30.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1906
Отец: Баженов Иван
Мать: Баженова Мария ?
Рождение ребёнка
25.04.1927
Сын: Дворянкин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Дворянкин Алексей Михайлович
Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Адрес на момент рождения: с. Сызрань-Костычи, Октябрьский район, Куйбышевская область, РСФСР
Рождение ребёнка
02.07.1928
Дочь: Гриценко Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Дворянкин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Дворянкин Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Дворянкин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
25.10.1938
Сын: Дворянкин Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Дворянкин Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1983
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область