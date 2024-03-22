Дворянкина (Баженова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворянкина (Баженова) Мария Ивановна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

19.07.1906

Дата смерти

30.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1906

Отец: Баженов Иван

Мать: Баженова Мария ?

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.04.1927

Сын: Дворянкин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Дворянкин Алексей Михайлович

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Адрес на момент рождения: с. Сызрань-Костычи, Октябрьский район, Куйбышевская область, РСФСР
Рождение ребёнка
02.07.1928

Дочь: Гриценко Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Дворянкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Дворянкин Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Дворянкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
25.10.1938

Сын: Дворянкин Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Дворянкин Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворянкин Алексей Михайлович

Смерть
30.01.1983
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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