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Каменский Василий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Каменский Николай

Мать: Каменская Параскева Викторова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская (Смирнова) Августа Платонова

Работа или профессия
Неизвестно
учитель начального училища
Образование
Неизвестно
курс ЯДС по 1-му классу
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Каменская) Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Каменская (Смирнова) Августа Платонова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Каменская) Надежда Васильева

Мать ребёнка: Каменская (Смирнова) Августа Платонова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Каменский Николай Васильев

Мать ребёнка: Каменская (Смирнова) Августа Платонова

Смерть
Неизвестно

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