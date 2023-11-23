Каменский Василий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Каменский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель начального училища
Образование
Неизвестно
курс ЯДС по 1-му классу
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Каменская) Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Каменская (Смирнова) Августа Платонова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Каменская) Надежда Васильева
Мать ребёнка: Каменская (Смирнова) Августа Платонова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Каменский Николай Васильев
Мать ребёнка: Каменская (Смирнова) Августа Платонова
Смерть
Неизвестно