Кизяев Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКизяев Алексей Анатольевич

Кизяев Алексей Анатольевич

avatar

Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

04.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1953

Отец: Кизяев Анатолий Алексеевич

Мать: Кизяева (Сидорина) Зоя Васильевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизяева Галина Александровна

Бракосочетание
Около 1979

Жена: не указана

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.02.1980

Дочь: Кизяева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Кизяева Галина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 1985

Жена: не указана

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
23.09.1986

Жена: Кизяева (Грудько) Людмила Майсеевна

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.02.1988

Сын: Кизяев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Кизяева (Грудько) Людмила Майсеевна

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.