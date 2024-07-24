Кизяев Алексей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1979
Жена: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1980
Дочь: Кизяева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Кизяева Галина Александровна
Развод
Около 1985
Жена: не указана
Бракосочетание
23.09.1986
Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.02.1988
Сын: Кизяев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Кизяева (Грудько) Людмила Майсеевна