Русанова (Харитонова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова (Харитонова) Валентина Александровна

Место рождения

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.12.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

2006 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.03.2006

Сын: Русанов Венедикт Константинович

Отец ребёнка: Русанов Константин Павлович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русанов Константин Павлович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русанов Константин Павлович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русанов Константин Павлович

Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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