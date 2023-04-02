Маслов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Юлиана Михайловна

Место жительства
1900 ст.
Поляны, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Крестьянин Полянской волости и села, Скопинского уезда, Рязанской губернии.
Рождение ребёнка
30.04.1900 ст.

Сын: Маслов Николай Иванович

Мать ребёнка: Маслова Юлиана Михайловна

Смерть
Неизвестно

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