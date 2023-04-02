Маслов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1900 ст.
Поляны, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Крестьянин Полянской волости и села, Скопинского уезда, Рязанской губернии.
Рождение ребёнка
30.04.1900 ст.
Мать ребёнка: Маслова Юлиана Михайловна
Смерть
Неизвестно