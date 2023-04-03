Ипполитов Осип Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИпполитов Осип Яковлев

Ипполитов Осип Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ипполитов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Алексей Осипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Илья Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Иван Осипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Конон Осипов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.